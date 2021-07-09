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09 июля 2021, 10:16 324

В Николаеве полиция задержала шестерых человек из-за драки с перестрелкой

09 июля 2021, 10:16 324
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители Николаева задержали шестерых человек за совершение хулиганских действий, которые произошли возле одного из магазинов на пр. Мира

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Так, ночью 8 июля в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на пр. Мира происходит драка и слышны выстрелы.

С места происшествия правоохранители доставили в участок шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области", - говорится в сообщении.

Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли три единицы оружия.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УКУ.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия ранения получили двое людей.

стрельба конфликт полиция расследование драка

 
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