В Николаеве полиция задержала шестерых человек из-за драки с перестрелкой

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Правоохранители Николаева задержали шестерых человек за совершение хулиганских действий, которые произошли возле одного из магазинов на пр. Мира

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Так, ночью 8 июля в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на пр. Мира происходит драка и слышны выстрелы.

С места происшествия правоохранители доставили в участок шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области", - говорится в сообщении.

Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли три единицы оружия.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УКУ.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева в ночь на 22 июня произошел конфликт, который завершился стрельбой. В результате происшествия ранения получили двое людей.