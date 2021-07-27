В Киеве неизвестный устроил погром на Аллее Героев Небесной сотни
Столичные полицейские задержали мужчину, повредившего клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.
Во вторник, 27 июля, ночью к полицейским обратились прохожие с сообщением о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни.
Правоохранители отправились на место происшествия, где задержали мужчину. Его доставили в отдел полиции.
Нарушителем оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об определении правовой квалификации.
Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.
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