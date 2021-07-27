В Киеве неизвестный устроил погром на Аллее Героев Небесной сотни

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

Во вторник, 27 июля, ночью к полицейским обратились прохожие с сообщением о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни.

Правоохранители отправились на место происшествия, где задержали мужчину. Его доставили в отдел полиции.

Нарушителем оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об определении правовой квалификации.

Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.