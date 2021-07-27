12:54  27 июля
На Херсонщине все еще фиксируют пиковые нагрузки в COVID-больницах
13:41  27 июля
СБУ подозревает руководство АРМА в коррупции: шестерым лицам объявлено подозрение
08:11  27 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
27 июля 2021, 10:49 458

В Киеве неизвестный устроил погром на Аллее Героев Небесной сотни

27 июля 2021, 10:49 458
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Столичные полицейские задержали мужчину, повредившего клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Киева.

Во вторник, 27 июля, ночью к полицейским обратились прохожие с сообщением о повреждении клумб на Аллее Героев Небесной Сотни.

Правоохранители отправились на место происшествия, где задержали мужчину. Его доставили в отдел полиции.

Нарушителем оказался уроженец Донецкой области, 1980 года рождения, который не смог объяснить мотивы своего поступка", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об определении правовой квалификации.

Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.

полиция вандализм Герои Небесной Сотни памятник вандалы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua