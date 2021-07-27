На Полтавщине во время конфликта застрелили мужчину

Фото: Нацполиция

В городе Гребенка Лубенского района произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них выстрелил в другого из сигнального пистолета, в результате чего тот от полученных травм погиб

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Следователи выяснили, что 66-летний владелец домохозяйства во время ссоры произвел выстрел в сторону мужчины из сигнального пистолета.

50-летний мужчина получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Хозяину дома уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд взял мужчину под домашний арест.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Киеве из окна многоэтажки мужчина открыл стрельбу из снайперской винтовки.