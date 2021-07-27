На Полтавщине во время конфликта застрелили мужчину
В городе Гребенка Лубенского района произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них выстрелил в другого из сигнального пистолета, в результате чего тот от полученных травм погиб
Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Полтавской области.
Следователи выяснили, что 66-летний владелец домохозяйства во время ссоры произвел выстрел в сторону мужчины из сигнального пистолета.
50-летний мужчина получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте происшествия", - сообщили в полиции.
Хозяину дома уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд взял мужчину под домашний арест.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, недавно в Киеве из окна многоэтажки мужчина открыл стрельбу из снайперской винтовки.
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