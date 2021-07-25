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25 июля 2021, 11:12 386

В Киеве возле метро произошла драка со стрельбой, пострадал человек

25 июля 2021, 11:12 386
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Фото из открытых источников
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В столице возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка со стрельбой, в результате чего пострадал человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

Издание сообщает, что возле станции метро произошла драка, также было слышно шесть выстрелов.

Как видно из опубликованного видео, раненый мужчина лежал на земле неподвижно. Его забрала "скорая".

Вблизи со станцией метро "Дворец Спорта" произошла драка. Было слышно 6 выстрелов. После чего мужчина упал и больше не встает... Вызвали скорую, и срочно госпитализировали пострадавшего.

Posted by Киев Оперативный on Saturday, July 24, 2021

Напомним, в Черкассах 18 июля возле магазина "Лесной" произошла стрельба, в результате чего двое мужчин попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Украина стрельба Киев ранение Столица

 
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