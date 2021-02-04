Рада приняла закон, который предусматривает компенсации за задержки пенсий и зарплат
Также нардепы актуализировали перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования
Также нардепы актуализировали перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования
В Украине предусмотрели компенсации за задержки пенсий и зарплат. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3817.
Как пишет RegioNews, за документ проголосовали 323 парламентария.
Закон устанавливает исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты:
- пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
- социальные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата (денежное обеспечение);
- сумма индексации денежных доходов граждан.
В документе уточняется, какие именно доплаты и другие выплаты входят в пенсии как вид дохода, потеря части которого компенсируется.
Кроме того, нардепы актуализировали перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования, средства которых используются для выплаты компенсации.
Ранее сообщалось, что в Украине повысят зарплаты учителям.
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