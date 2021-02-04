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04 февраля 2021, 17:47 174

Рада приняла закон, который предусматривает компенсации за задержки пенсий и зарплат

04 февраля 2021, 17:47 174
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Рixabay
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В Украине предусмотрели компенсации за задержки пенсий и зарплат. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №3817.

Как пишет RegioNews, за документ проголосовали 323 парламентария.

Закон устанавливает исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, подлежащих компенсации в случае нарушения установленных сроков их выплаты:

  • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
  • социальные выплаты;
  • стипендии;
  • заработная плата (денежное обеспечение);
  • сумма индексации денежных доходов граждан.

В документе уточняется, какие именно доплаты и другие выплаты входят в пенсии как вид дохода, потеря части которого компенсируется.

Кроме того, нардепы актуализировали перечень фондов общегосударственного обязательного социального страхования, средства которых используются для выплаты компенсации.

Ранее сообщалось, что в Украине повысят зарплаты учителям.

Украина Верховная Рада нардеп законопроект парламент

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