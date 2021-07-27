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27 июля 2021, 15:30 1260

В 2022 году пенсионеров от 70 до 75 лет включат в программу адресных пособий для пожилых людей

27 июля 2021, 15:30 1260
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Фото из открытых источников
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Минсоцполитики предлагает в 2022 году включить пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет в программу адресных пособий для пожилых людей. В случае включения доходы дополнительно будут повышены 1,5 млн пенсионерам

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, в течение 2020 и 2021 годов адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2 600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.

В текущем году к этой программе присоединятся пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет. С 1 октября они будут получать ежемесячно компенсационную выплату в размере 400 гривен. Пенсионная выплата для них составит не менее 2 500 гривен. Такое расширение программы повысит доходы еще более 1 млн пенсионеров.

В рамках подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год Минсоцполитики прорабатывает и другие предложения к календарю повышения пенсий в 2022 году.

В частности, в нем предлагается предусмотреть:

повышение с 1 января пенсий людям с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта страховых пенсий для около 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 80 лет и для пенсионеров в возрасте от 75 лет до 80 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозируемым повышением минимальной заработной платы.

Также прорабатываются предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, министр Лазебная утверждает, что пенсионная "Программа 75 плюс" точно будет выполнена в октябре. В Украине пенсионеры от 75 лет с октября будут получать надбавку 400 грн к пенсии. Кроме того, им установят минимальную выплату 2500 грн, чего раньше не было.

Также в Минсоцполитики напомнили, что с 2028 года для выхода на пенсию надо будет иметь 35 лет стажа.

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