В Кабмине рассказали, на сколько увеличат помощь на тяжелобольных детей
Уже со следующего года в Украине вырастет помощь на тяжелобольных детей без установленной инвалидности
Как пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал, размер пособия вырастет до двух прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.
Так, планируется увеличение помощи:
- с 1934 грн до 4200 гривен для детей в возрасте до 6 лет;
- до 5236 гривен для детей в возрасте от 6 до 18 лет (с учетом размера прожиточного минимума, установленного на 01.12.2021).
Социальную стипендию будут назначать детям умерших участников Революции достоинства, участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. Правительство определило такие размеры стипендий:
- студентам учреждений профессионального образования - 890 гривен;
- студентам высших учебных заведений - 1180 гривен.
Напомним, правительство на заседании 7 июля приняло решение о повышении размера пособия на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность.
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