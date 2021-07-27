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27 липня 2021, 19:53 1

Уряд дасть по 2 тис. грн на дитину багатодітним родинам до 1 вересня

27 липня 2021, 19:53 1
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів України перед новим навчальним роком виділить допомогу малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Вони отримають по 2 тис. грн на дитину

Про це повідомив прессекретар Президента України Сергій Никифоров під час брифінгу, передає RegioNews.

За ініціативою Володимира Зеленського уряд готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім’ям. Зрозуміло, що таким сім’ям готувати дітей до 1 вересня найскладніше, тому щоб полегшити їм підготовку до початку навчального року уряд готовий виділити по 2 тис. грн на дитину, — розповів Никифоров.

За його словами, планується виділення близько 300 млн грн на 150 тис. дітей.

Постанова проходить останні узгодження, але вона повинна з’явитися дуже швидко, щоб гроші були вже в наступному місяці, — сказав Никифоров.

Як повідомлялося, 7 липня у Кабміні розповіли, на скільки збільшать допомогу на важкохворих дітей. Вже з наступного року в Україні зросте допомога на важкохворих дітей без встановленої інвалідності.

Раніше Рада ухвалила закон, який передбачає компенсації за затримки пенсій і зарплат.

Кабмін допомога діти соціальні виплати Сергій Никифоров

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