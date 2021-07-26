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26 июля 2021, 14:15 1477

Кличко разрешил выделить материальную помощь своему заместителю

26 июля 2021, 14:15 1477
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Фото из открытых источников
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Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко согласовал выделение материальной помощи своему заместителю Валентину Мондрієвському.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Предоставить заместителю председателя КГГА Мондриевському Валентину Николаевичу материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов за 2021 год в размере среднемесячной зарплаты за счет зарплатного фонда исполнительного органа Киевского городского совета", - отмечается в распоряжении.

Напомним, что в августе 2020 Виталий Кличко пообещал малообеспеченным защитные наборы от COVID-19.

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