Кличко разрешил выделить материальную помощь своему заместителю
Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко согласовал выделение материальной помощи своему заместителю Валентину Мондрієвському.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Предоставить заместителю председателя КГГА Мондриевському Валентину Николаевичу материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов за 2021 год в размере среднемесячной зарплаты за счет зарплатного фонда исполнительного органа Киевского городского совета", - отмечается в распоряжении.
Напомним, что в августе 2020 Виталий Кличко пообещал малообеспеченным защитные наборы от COVID-19.
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