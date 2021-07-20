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20 июля 2021, 16:30 521

Почти 73% украинских граждан не одобряют деятельность правительства, - опрос

20 июля 2021, 16:30 521
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Фото из открытых источников
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72,5% украинцев не одобряют деятельность правительства, лишь 13,5% оценивают ее положительно

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного "Украинской социологической группой" в период с 11 до 18 июля 2021 года и презентованного в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

42,7% респондентов считают, что правительство практически ничего не делает для решения проблем населения, 36,5% отмечают, что правительство делает те или иные действия, однако этого недостаточно, 11,7% опрошенных уверены, что правительство делает все возможное для населения, 9,1% не смогли ответить.

При этом 58,5% украинцев поддерживают отставку Кабинета Министров, 26,1% ее не поддерживает.

В то же время 69,2% респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, 24,5% - в правильном, 6,3% затруднились дать ответ.

Среди проблем, которые больше всего волнуют население, 62,3% опрошенных отметили высокую стоимость продуктов питания и жилищно-коммунальных услуг, 57,4% - низкий уровень доходов, 41,2% - войну на Донбассе, 32,9% - коррупцию в органах государственной власти, 32,1% - безработицу и невозможность найти хорошо оплачиваемую работу, 28,5% - недоступность медицинской помощи, 21,8% - эпидемию коронавируса (респонденты могли отметить несколько вариантов ответов).

Социологический опрос проводился во всех областях Украины (за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крымского полуострова) среди 1224 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - индивидуальное интервью face-to-face по месту жительства респондентов (дома). Статистическая погрешность не превышает 3%.

Как сообщалось, согласно опроса, больше половины украинцев за вступление в ЕС. В июне 2021 года вступление Украины в Европейский Союз поддерживает чуть больше половины населения нашей страны в НАТО - чуть меньше половины.

Также относительное большинство украинцев считают, что политическую рекламу нужно запретить полностью.

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