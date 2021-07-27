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27 июля 2021, 10:21 9

Полиция объявила выговор копам остановившим нардепа Брагара и отменила админпротокол депутату

27 июля 2021, 10:21 9
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Фото из открытых источников
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Национальна полиция объявила выговор двум патрульным полицейским, остановившим автомобиль нардепа от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара, а их начальника - командира роты понизила в должности.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Українські новини

"Служебное расследование завершено. Двум патрульным - выговор, командиру роты - понижение, а командиру батальона - замечание", - сказал представитель ведомства.

Дисциплинарное взыскание применено к сотрудникам полиции из-за того, что они нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры (видеорегистраторы), руководство наказано также за нарушение инструкции.

Кроме того, админпротокол составленный на депутата за вождение в состоянии наркотического опьянения был отменен.

Напомним, что Нацполиция отстранила от должности остановивших автомобиль Брагара полицейских и их руководителей на время служебного расследования.

Брагар заявил, что отказался давать взятку патрульным полицейским после того, как его автомобиль остановили правоохранители.

Также он сообщил, что его остановили якобы за то, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Депутат это опроверг.

наркотики расследование полиция депутат выговор

 
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