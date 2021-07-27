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27 июля 2021, 12:36 349

На Харьковщине задержали "вора в законе" из списка СНБО

27 июля 2021, 12:36 349
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Фото: Нацполиция
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На Харьковщине правоохранители задержали "вора в законе" по кличке "Леван Гальский" и "криминального авторитета" при попытке незаконного пересечения границы

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Оперативники совместно с пограничниками задержали двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным нарушителями являются "вор в законе" по прозвищу "Леван Гальский" и "криминальный авторитет".

Оба пытались попасть на территорию Украины из Российской Федерации вне пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 42-летний "вор в законе" - гражданин РФ - в мае этого года был включен в санкционный список СНБО. Его сообщник - 31-летний гражданин Грузии и "криминальный авторитет".

Оба мужчины задержаны. Сейчас с ними работают правоохранители.

Напомним, что 14 мая СНБО ввело санкции против 600 "воров в законе".

вор в законе пограничники полиция СНБО граница

 
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