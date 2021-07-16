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16 июля 2021, 10:52 324

Во Львове задержали распространителя наркотиков с "товаром" на полмиллиона гривен

16 июля 2021, 10:52 324
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Фото из открытых источников
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Во Львове полицейские задержали распространителя наркотиков. У него изъято «товара» на примерно 500 тысяч гривен

Об этом пишет Regionews со ссылками на отдел коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители изъяли у 30-летнего львовянина 7 зип-пакетов с наркотическими и психотропными веществами - "метамфетамин" (около 300 граммов), РVP (около 300 граммов) и MDMA (300 таблеток). Общая стоимость веществ по ценам "черного" рынка составляет около 500 тысяч гривен. Все изъятое направлено на экспертное исследование.

15 июля следователи Львовского районного управления полиции №1 сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

12 июля СБУ заблокировала канал контрабанды сырья для наркотиков: изъято "товаров" на 4 миллиона гривен

полиция наркотики товары конфискация уголовное дело

 
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