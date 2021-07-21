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21 июля 2021, 14:40 490

СБУ задержала наркокурьера, который пытался провести кокаин в желудке

21 июля 2021, 14:40 490
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Служба безопасности Украины задержала в аэропорту "Борисполь" наркокурьеров с 2 килограммами кокаина

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы

Один из курьеров скрыл "товар" в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в кишечно-желудочном тракте. Всего в ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию кокаина общим весом 2 кг.

"В рамках уголовного производства по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины задержанным иностранцам сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления причастности к правонарушению лиц", - отмечается в сообщении.

Напомним, что недавно во Львове задержали распространителя наркотиков с "товаром" на полмиллиона гривен.

СБУ наркотики Борисполь товары подозрение

 
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