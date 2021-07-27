Дело Шеремета: суд оставил Андрея Антоненко под домашним арестом

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Шевченковский районный суд города Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко об изменении ему меры пресечения

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Суд исследовал материалы дела, ранее предоставленные прокурором, в том числе — присутствующие прослушали ряд аудиозаписей, среди которых — разговоры Антоненко, а также — разговоры Кузьменко, с разными лицами. Также суд исследовал ряд протоколов, в частности, и о проведении НСРД, и другие материалы дела.

После этого суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко, поданного его защитой.

Прокурор со своей стороны попросил оставить это ходатайство без удовлетворения.

Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко с домашнего ареста на личное обязательство оставить без удовлетворения. Определение окончательное, обжалованию не подлежит, - отметила председательствующая судья.

Полный текст постановления будет провозглашен 30 июля в 15:40.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 11:00 2 августа.

Как сообщалось, 29 июня по делу Шеремета суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугарь.

Также 20 июля активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета.