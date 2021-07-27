17:25  27 июля
В Ивано-Франковске откроют еще два центра массовой COVID-вакцинации
13:41  27 июля
СБУ подозревает руководство АРМА в коррупции: шестерым лицам объявлено подозрение
17:55  27 июля
С начала суток оккупанты обстреливали украинские позиции трижды
UA | RU
UA | RU
27 июля 2021, 18:58 1

Дело Шеремета: суд оставил Андрея Антоненко под домашним арестом

27 июля 2021, 18:58 1
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Шевченковский районный суд города Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко об изменении ему меры пресечения

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Суд исследовал материалы дела, ранее предоставленные прокурором, в том числе — присутствующие прослушали ряд аудиозаписей, среди которых — разговоры Антоненко, а также — разговоры Кузьменко, с разными лицами. Также суд исследовал ряд протоколов, в частности, и о проведении НСРД, и другие материалы дела.

После этого суд рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко, поданного его защитой.

Прокурор со своей стороны попросил оставить это ходатайство без удовлетворения.

Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко с домашнего ареста на личное обязательство оставить без удовлетворения. Определение окончательное, обжалованию не подлежит, - отметила председательствующая судья.

Полный текст постановления будет провозглашен 30 июля в 15:40.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 11:00 2 августа.

Как сообщалось, 29 июня по делу Шеремета суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугарь.

Также 20 июля активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета.

суд Павел Шеремет Дело Шеремета Андрей Антоненко домашний арест

Семенченко снова отправили в СИЗО
26 июля 2021, 17:57
Суд заочно арестовал экс - нардепа Жеваго
26 июля 2021, 12:01
Суд не смог избрать меру пресечения Тупицкому
26 июля 2021, 10:42
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua