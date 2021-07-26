Семенченко снова отправили в СИЗО

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Соломенский райсуд города Киева отправил в СИЗО бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию "частной военной компании".

Об этом пишет Regionews со ссылкой на УНИАН

Соответствующее решение принял следственный судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк, удовлетворив ходатайство следователя Службы безопасности Украины об изменении Семенченко меры пресечения.

Судья находился в комнате для совещаний около пяти часов.

"Ходатайство... удовлетворить. Изменять... мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей сроком 60 дней", - говорится в постановлении суда

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т. ч. против основ национальной безопасности".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала" 112 Украина " в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.