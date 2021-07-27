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27 липня 2021, 18:58 3

Справа Шеремета: суд залишив Андрія Антоненка під домашнім арештом

27 липня 2021, 18:58 3
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд міста Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка про зміну йому запобіжного заходу

Про це оголосила головуюча суддя Оксана Голуб, передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання суду.

Суд досліджував матеріали справи, раніше надані прокурором, зокрема — присутні прослухали низку аудіозаписів, серед яких — розмови Антоненка, а також — розмови Кузьменко, з різними особами. Також суд дослідив низку протоколів, зокрема, і щодо проведення НСРД, та інші матеріали справи.

Після цього суд розглянув клопотання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку, поданого його захистом.

Прокурор зі свого боку попросив залишити це клопотання без задоволення.

Суд ухвалив: клопотання захисника Кругового про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненку з домашнього арешту на особисте зобов'язання залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, - зазначила головуюча суддя.

Повний текст ухвали буде проголошено 30 липня о 15:40.

Наступне судове засідання у цій справі призначено на 11:00 2 серпня.

Як повідомлялося, 29 червня у справі Шеремета суд продовжив запобіжні заходи Кузьменко та Дугар.

Також 20 липня активісти пікетували МВС у п'яту річницю загибелі Павла Шеремета.

суд Павло Шеремет Справа Шеремета Андрій Антоненко домашній арешт

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