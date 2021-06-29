Дело Шеремета: суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугарь

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Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Кузьменко, запретив круглосуточно покидать место проживания... Продлить срок действия обязанностей Дугарь...”, — сказала судья.

Следующее заседание по делу назначено на 27 июля на 11:00.

Как сообщалось, сегодня Шевченковский райсуд Киева, где рассматривают "дело Шеремета", "заминировали".

Ранее, 22 июня в деле Шеремета суд оставил Антоненко под домашним арестом еще на два месяца.

Напомним, 31 марта Апелляционный суд Киева оставил без изменения решение суда первой инстанции об аресте обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.