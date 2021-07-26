Суд заочно арестовал экс - нардепа Жеваго

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на базу Министерства внутренних дел.

Госбюро расследований подозревает Жеваго в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит" и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

Напомним, что Интерпол объявил бизнесмена в международный розыск, однако пресс-служба Жеваго это опровергает.

В отношении Жеваго избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Он скрывается от следствия, его разыскивает Национальная полиция.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против компании Жеваго.

Кроме того, в Украине арестовали все активы и Константина Жеваго, которому НАБУ сообщило о подозрении в декларировании недостоверной информации на более 19 млн гривен.