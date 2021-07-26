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26 июля 2021, 10:42 9

Суд не смог избрать меру пресечения Тупицкому

26 июля 2021, 10:42 9
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Суд не смог избрать меру пресечения уволенному Президентом Украины Владимиром Зеленским главе Конституционного Суда Александру Тупицкому

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Українські новини

"Заседание отложили до 2 августа", - сообщил адвокат Тупицкого Александр Телешецкий.

По его словам, на прошлой неделе Офис генпрокурора внес в суд ходатайство об избрании Тупицкому меры пресечения в виде домашнего ареста.

23 июля суд заседал по этому делу, но принял решение отложить рассмотрение ходатайства до 2 августа.

Офис генпрокурора просит суд избрать Тупицкому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по делу о несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации.

Следствие подозревает главного бухгалтера Конституционного Суда Наталью Осницкую в сговоре с Александром Тупицким в подделке информации для выплаты ему и сотрудникам суда зарплаты с премиями и надбавками.

Напомним, что 16 июля Офис Генпрокурора сообщил о подозрении уволенному Президентом Украины Владимиром Зеленским председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации

КСУ Офис генпрокурора суд сговор подделка

 
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