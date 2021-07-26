Суд не смог избрать меру пресечения Тупицкому
Суд не смог избрать меру пресечения уволенному Президентом Украины Владимиром Зеленским главе Конституционного Суда Александру Тупицкому
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Українські новини
"Заседание отложили до 2 августа", - сообщил адвокат Тупицкого Александр Телешецкий.
По его словам, на прошлой неделе Офис генпрокурора внес в суд ходатайство об избрании Тупицкому меры пресечения в виде домашнего ареста.
23 июля суд заседал по этому делу, но принял решение отложить рассмотрение ходатайства до 2 августа.
Офис генпрокурора просит суд избрать Тупицкому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста по делу о несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации.
Следствие подозревает главного бухгалтера Конституционного Суда Наталью Осницкую в сговоре с Александром Тупицким в подделке информации для выплаты ему и сотрудникам суда зарплаты с премиями и надбавками.
Напомним, что 16 июля Офис Генпрокурора сообщил о подозрении уволенному Президентом Украины Владимиром Зеленским председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации