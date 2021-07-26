В Виннице после вакцинации потеряла сознание женщина

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В Виннице после прививки препаратом “Comirnaty” от “Pfizer” в Центре массовой вакцинации у ТРЦ “Мегамолл” женщина потеряла сознание

Об этом пишет издание "На Париже", передает RegioNews.

По словам очевидцев, после вакцинации препаратом женщина по совету медиков вместе с другими сидела неподалеку от места прививки, ожидала нужные для выяснения возможных негативных последствий 20-30 минут.

Винничане увидели, что женщине плохо и позвали на помощь медиков. Благодаря реанимационным мероприятиям удалось восстановить состояние пациентки.

После этого женщину забрала скорая помощь. Сейчас состояние женщины стабильное. Потерю сознания связывают с аллергической реакцией.

Как сообщалось, ранее на Буковине мужчина потерял сознание после вакцинации от COVID-19. В Черновицкой области после вакцинации против коронавируса потерял сознание 51-летний мужчина.

Напомним, 3 июля в Винницкой области умер мужчина, который вакцинировался Pfizer. Через четыре часа после вакцинации против коронавируса препаратом от компании Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области.

17 апреля на Львовщине умер мужчина после прививки вакциной Covishield. Это уже четвертая смерть в Украине, которая произошла после вакцинации.

Ранее, 24 марта в Черновцах умер мужчина, который ранее получил прививку от COVID-19. Он вакцинировался от коронавируса более недели перед тем и имел сопутствующие заболевания..