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25 июля 2021, 15:46 8

Стало известно, какие ограничения во время карантина могут отменить для COVID-вакцинированных

25 июля 2021, 15:46 8
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Фото из открытых источников
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Во время нового будущего локдауна для вакцинированных от коронавируса граждан могут ослаблять карантин

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Апостроф” соответствующую инициативу рассматривает Минздрав, но принимать решение Кабинет министров, пишет RegioNews.

По его словам, карантинные послабления возможны для граждан с внутренним "ковидным сертификатом". Этот документ можно будет сгенерировать в приложении "действие". Он, к слову, подтверждает не только факт прививки против COVID-19, но и ПЦР-тест или подтверждает, что человек переболел.

"Действительно, мы рассматриваем в будущем такую возможность. Речь идет об использовании "внутреннего" кузнечного сертификата. Это электронный документ, который вы сможете сгенерировать в "Дие", который подтверждает факт прививки против COVID-19”, - сказал Кузин.

Главный санврач анонсировал, что рассматривается возможность "позволить работать предприятиям с вакцинированными сотрудниками, которые будут посещать клиенты, привитые против COVID-19". По его мнению, это позволит уменьшить нагрузку на экономику без риска для граждан.

Напомним, что в Минздраве не исключают нового локдауна осенью.

Также сообщалось, что в Украине могут заставить заведения работать по COVID-сертификатам.

коронавирус Украина вакцина карантин Минздрав

 
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