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23 июля 2021, 14:41 1750

На Буковине мужчина потерял сознание после вакцинации от COVID-19

23 июля 2021, 14:41 1750
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Фото из открытых источников
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В Черновицкой области после вакцинации против коронавируса потерял сознание 51-летний мужчина

Об этом сообщила заместительница директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук, передает RegioNews со ссылкой на molbuk.ua.

Событие произошло вчера в пункте иммунизации в городе Сторожинец.

Медики оказали помощь мужчине – после этого случая его госпитализировали в местную больницу. Врачи возразили, что у мужчины случился анафилактический шок.

Мужчина вышел, ждал 20 минут. Стоял на жаре и много курил. И вдруг начал терять сознание. На место прибыли медики "экстренки", которые отвезли его в Сторожинецкую больницу, – сообщила Полищук.

По словам чиновницы, информацию о происшествии оперативно передали в департамент здравоохранения ОГА, чиновники которого постоянно общались с врачом и бригадой, проводившей вакцинацию.

Я спрашивала реаниматологов, в чем проблема. Они сказали, что не видят аллергической реакции. Это называется "вегетативная реакция". Такое бывает у людей, и здесь ничего мы сделать не можем...,- добавила заместительница руководителя департамента.

Мария Полищук добавила, что в течение суток признаков аллергической или анафилактической реакции у мужчины не проявилось.

В случае анафилактического шока ему бы становилось хуже, были бы какие-то проявления, отеки, последствия после перенесенной реакции. Но он себя сейчас чувствует адекватно и нормально. На самом деле он уже через час себя нормально чувствовал, – сказала М. Полищук.

По словам чиновницы, от начала вакцинации против коронавируса это второй случай на Буковине, когда человек после прививки претерпел такие побочные действия.

За это время у нас похожий случай был в городской поликлинике №1 Черновцов. Они так же вызвали "экстренку", отправили больного в кардиодиспансер. Оказалось, что у мужчины была ишемическая болезнь. Он пролежал в больнице 2-3 дня, больше никаких негативных проявлений у него не было, – сказала Полищук.

Как сообщалось, 3 июля в Винницкой области умер мужчина, который вакцинировался Pfizer. Через четыре часа после вакцинации против коронавируса препаратом от компании Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области.

17 апреля на Львовщине умер мужчина после прививки вакциной Covishield. Это уже четвертая смерть в Украине, которая произошла после вакцинации.

Ранее, 24 марта в Черновцах умер мужчина, который ранее получил прививку от COVID-19. Он вакцинировался от коронавируса более недели перед тем и имел сопутствующие заболевания.

вакцинация побочная реакция COVID-19 Черновицкая область медики

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