В Винницкой области умер мужчина, который вакцинировался Pfizer

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Через четыре часа после вакцинации против коронавируса препаратом от компании Pfizer умер 47-летний житель Винницкой области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в МОЗ.

В министерстве отмечают, что прививку житель Винницкой области получил в 13:45. В течение следующего часа жалоб на самочувствие он не имел. Но уже в 17:00 у пациента появилась тошнота и потеря сознания.

Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", - сообщили в Минздраве.

По информации департамента здравоохранения Винницкой области у 5 других человек, которые прививались из одного флакона с умершим - состояние удовлетворительное.

Отмечается, что случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19. В Минздраве отметили, что летальные случаи после иммунизации относиться к случайным событиям и имеют только временную связь с предыдущей прививкой.

Напомним, на Одесчине 23 марта умерла женщина-военнослужащий через 2 дня после получения прививки, а 24 марта в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. У него были сердечно-сосудистые заболевания и диабет, а 15 марта ему сделали прививку против COVID-19.