Восемь пострадавших и поврежденные дома: последствия обстрелов Сумщины

Фото: Национальная полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 85 ударов по 31 населенному пункту Сумской области. В результате атак ранения и травмы получили восемь человек

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Сумской общине из-за атак российских беспилотников пострадали пять человек: мужчины в возрасте 66, 48 и 53 года и женщины в возрасте 24 и 50 лет. Также в медицинское учреждение обратилась 57-летняя женщина, которая получила ранения в результате атаки БпЛА 14 октября.

В результате обстрелов повреждено административное здание и четыре гражданских автомобиля.

Еще двое мужчин в возрасте 57 и 36 лет травмировались в Середино-Будской общине из-за попадания российских беспилотников. Там повреждены два частных дома.

На местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники. Правоохранители помогали пострадавшим, изымали взрывоопасные предметы и собирали доказательства военных преступлений.

По каждому факту следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, 15 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Информация о погибших и раненых не поступала.