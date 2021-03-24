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24 марта 2021, 19:55 9

В Черновцах умер мужчина, который ранее получил прививку от COVID-19

24 марта 2021, 19:55 9
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Он вакцинировался от коронавируса более недели назад и имел сопутствующие заболевания
Он вакцинировался от коронавируса более недели назад и имел сопутствующие заболевания
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения сообщило о смерти провизора аптеки Черновицкого военного госпиталя, который 15 марта получил прививку вакциной Covishield/AstraZeneca.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства, передает RegioNews.

Известно, что мужчина умер утром 24 марта в городской клинической больнице №3, предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт.

Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни. По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca", - говорится в сообщении.

В Минздраве рассказали, что 16 марта в 17:25 его доставила бригада экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №3, где он лечился по поводу инсульта.

Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у мужчины не было. В тот же день с того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. В двух из них был пидвтерджен COVID-19. Поэтому забор материала для ПЦР-тестирования осуществили и в умершего для анализа", заявили в ведомстве.

По словам руководителя мобильной бригады, которая вакцинировала работников военного госпиталя, пациент перенес прививку нормально и не высказывал жалоб на состояние здоровья.

Для установления точной причины смерти назначено патологоанатомическое исследование.

Напомним, 23 марта в Одесской области внезапно умерла вакцинированная военная. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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