Умань под атакой РФ: пятеро пострадавших, мужчину спасли из-под завалов

Фото: Черкасская ОВА

В Умани в результате падения российского БпЛА возник пожар в многоэтажке. Также поврежден сторожевой дом поблизости – из-под завалов спасли мужчину

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По его словам, сейчас известно о пяти пострадавших. Трое из них госпитализированы, еще двоим медики оказали помощь на месте.

Кроме того, на другой локации загорелись торговые склады. Пожар уже локализован.

На местах работают все соответствующие службы. Развернут оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий атаки.

Напомним, в Краматорске Донецкой области 15 октября российский FPV-дрон попал в здание культуры. Возник пожар на площади 800 квадратных метров. Во время тушения российские беспилотники неоднократно пытались нанести повторные удары, поэтому спасателям приходилось отходить в укрытие.