В Ужгороде подозревают еще шесть случаев агрессивного штамма "Дельта"

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На Закарпатье у шести человек подозревают случаи штамма "Дельта", для точного подтверждения их биоматериалы направили в европейские лаборатории

Как передает RegioNews, об этом" Суспильному" сообщила врач-эпидемиолог Любовь Данич.

На данный момент имеем 5 образцов результатов с мутировавшим штаммом "Дельта", которые исследуют, и один образец, в котором мутировавший штамм не было обнаружено, однако он также требует дополнительных исследований, то есть всего имеем 6 образцов", - сообщила Данич.

По ее словам, на исследование брали образцы людей, прибывших из стран Европы и из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что у шестерых жителей Львовщины подозревают коронавирус штамма "Дельта".

Кроме того, в Киеве также обнаружили шесть случаев агрессивного COVID-штамма "Дельта".