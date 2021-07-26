У Вінниці після вакцинації знепритомніла жінка

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У Вінниці після щеплення препаратом “Comirnaty” від “Pfizer” у Центрі масової вакцинації у ТРЦ “Мегамолл” жінка знепритомніла

Про це пише видання "На Парижі", передає RegioNews.

За словами очевидців, після вакцинації препаратом жінка за порадою медиків разом з іншими сиділа неподалік місця щеплення, очікувала потрібні для з’ясування можливих негативних наслідків 20-30 хвилин.

Вінничани побачили, що жінці погано та покликали на допомогу медиків. Завдяки реанімаційним заходам вдалося відновити стан пацієнтки.

Опісля жінку забрала швидка допомога. Наразі стан жінки стабільний. Втрату свідомості пов'язують із алергічною реакцією.

Як повідомлялося, раніше на Буковині чоловік знепритомнів після вакцинації від COVID-19. У Чернівецькій області після вакцинації проти коронавірусу знепритомнів 51-річний чоловік.

Нагадаємо, 3 липня на Вінниччині помер чоловік, який вакцинувався Pfizer. Через чотири години після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області.

17 квітня на Львівщині помер чоловік після щеплення вакциною Covishield. Це вже четверта смерть в Україні, яка сталася після вакцинації.

Раніше, 24 березня у Чернівцях помер чоловік, який раніше отримав щеплення від COVID-19. Він вакцинувався від коронавірусу більше тижня перед тим і мав супутні захворювання..