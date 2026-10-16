Кадровые изменения в правительстве: кого назначили и уволили

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Кабинет Министров назначил новых заместителей министров образования и науки и здравоохранения, а также председателя Национальной социальной сервисной службы

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в ВР Тарас Мельничук, передает RegioNews.

В частности, Ивана Юрийчука назначили заместителем министра образования и науки Украины, Александра Чепурного – заместителем министра здравоохранения и главным государственным санитарным врачом Украины, а Игоря Ильченко – главой Национальной социальной сервисной службы Украины.

Кроме того, правительство согласовало назначение Андрея Русина заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В то же время Кабмин уволил Игоря Кузина с должности заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Украины.

Игоря Ильченко уволили с должности первого заместителя председателя Национальной социальной сервисной службы Украины, а Ивана Юрийчука – с должности заместителя председателя Государственной службы качества образования Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Ярослава Колесника первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.