На Львовщине умер мужчина после прививки вакциной Covishield

Это уже четвертая смерть в Украине, которая случилась после вакцинации

Это уже четвертая смерть в Украине, которая случилась после вакцинации

Фото: из открытых источников

16 апреля во Львовской области умер мужчина в возрасте 63 года, который накануне вакцинировался препаратом от COVID-19 AstraZeneca/Covishield.

Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает RegioNews.

Сегодня умер мужчина 63 лет. По информации департамента здравоохранения Львовской ОГА, 15.04.2021 года мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield", - написал глава ОГА.

Козицкий добавил, что случай смерти зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, ведь смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации.

Позже он уточнил, что мужчина имел ряд сердечных заболеваний.

Относительно вчерашней смерти мужчины 63 лет. По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, cтенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", – написал он.

Напомним, на Одесчине 23 марта умерла женщина-военнослужащий через 2 дня после получения прививки, а 24 марта в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. У него были сердечно-сосудистые заболевания и диабет, а 15 марта ему сделали прививку против COVID-19.

Позже Степанов рассказал, из-за чего умерли вакцинированы от COVID-19 украинцы.