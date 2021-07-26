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26 июля 2021, 11:42 6

Луганщина оказалась под угрозой выхода из "зеленой" зоны карантина - Минздрав

26 июля 2021, 11:42 6
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Фото: Maurizio Brambatti/ЕРА
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Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения, сразу несколько регионов Украины имеют превышение хотя бы одного из эпидемических показателей, а в Луганской области сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные пресс-службы Минздрава.

Так, на Луганщине зафиксировано превышение сразу двух показателей, в частности, превышено норму выявления новых случаев инфицирования - 5,2% (норма для "зеленой" зоны менее 4%), а также динамики госпитализаций - 50,8%.

В то же время на Херсонщине зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций - 55,6% (норма не более 50%).

Также, по состоянию на 26 июля в Киеве превышен уровень заболеваемости - за нормы не более чем 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 77 человек на 100 тыс. жителей.

Напомним, сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, достаточно, чтобы "красному" уровню соответствовали по меньшей мере два показателя.

Ранее сообщалось, что показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина.

карантин госпитализация Минздрав медики зеленая зона красная зона

 
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