Луганщина оказалась под угрозой выхода из "зеленой" зоны карантина - Минздрав

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Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения, сразу несколько регионов Украины имеют превышение хотя бы одного из эпидемических показателей, а в Луганской области сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные пресс-службы Минздрава.

Так, на Луганщине зафиксировано превышение сразу двух показателей, в частности, превышено норму выявления новых случаев инфицирования - 5,2% (норма для "зеленой" зоны менее 4%), а также динамики госпитализаций - 50,8%.

В то же время на Херсонщине зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций - 55,6% (норма не более 50%).

Также, по состоянию на 26 июля в Киеве превышен уровень заболеваемости - за нормы не более чем 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 77 человек на 100 тыс. жителей.

Напомним, сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако, чтобы область попала в "красную" зону карантина, достаточно, чтобы "красному" уровню соответствовали по меньшей мере два показателя.

Ранее сообщалось, что показатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне карантина.