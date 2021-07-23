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23 июля 2021, 17:49 48

Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 258 человек - Денисова

23 июля 2021, 17:49 48
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На сегодня пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 258 человек, среди которых 67 военнослужащих

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Сообщается, что она провела встречу с директором Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Кэтрин Бомбергер.

Подчеркнула, что в результате вооруженной агрессии РФ на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей 258 человек (в том числе 67 военнослужащих, резервистов) считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах, - отметила Денисова.

Она добавила, что работы по их поиску должны проводиться в рамках Трехсторонней контактной группы, но процесс заблокирован российской стороной.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание на проблемы поиска пропавших без вести в Крыму и Севастополе. С 2014-го года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине задокументировало 43 случая, Украина располагает данными об 11.

Как сообщалось, в конце июня омбудсмен также констатировала, что более 400 граждан Украины лишены свободы в РФ и на оккупированных территориях.

Омбудсмен Людмила Денисова ОРДЛО оккупация пропавшие без вести

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