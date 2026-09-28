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28 сентября 2026, 20:29

В Кировоградской области суд осудил мужчину за развратные действия в отношении 8-летней девочки

28 сентября 2026, 20:29
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Фото: Кировоградская областная прокуратура
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Светловодский горрайонный суд Кировоградской области приговорил 47-летнего мужчину к шести годам лишения свободы за развратные действия в отношении 8-летней девочки и хранение материалов сексуального насилия над детьми

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

Как установил суд, в июне 2021 года мужчина увидел ребенка у его дома в Светловодской общине. Он заговорил с девочкой, сказал, что ищет другого ребенка, а затем пошел за ним в подъезд.

В подъезде мужчина преградил девочке дорогу, задавал ей вопросы сексуального характера и предлагал деньги. Ребенок плакал и просил его отпустить.

После этого девочка рассказала о происшествии матери. Мужчину впоследствии обнаружили неподалеку и вызвали полицию.

В ходе расследования правоохранители также обнаружили в телефоне мужчины материалы порнографического характера.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 156 и части 1 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины.

По совокупности преступлений мужчине был назначен шесть лет лишения свободы. Кроме того, в течение трех лет после отбывания наказания он не сможет занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Информация о осужденном будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Харьковской области будут судить мужчину за развращение мальчиков и детскую порнографию . Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

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