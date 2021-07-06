Данилов: Жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей раздали 630 тыс. российских паспортов
В ОРДЛО раздали 630 тысяч российских паспортов
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews со ссылкой на ”24 канал".
На территории Луганской и Донецкой областей роздано 630 тысяч российских паспортов, - сказал он.
По словам чиновника, сейчас украинская власть не может влиять на этот процесс.
Они хотят, чтобы мы провели выборы, но гражданином какой страны он будет считаться, когда будет идти на выборы по украинским законам? - заметил Данилов.
По его мнению, одной из причин, почему российские власти раздают паспорта, является желание получить дополнительных 500 тыс. голосов во время выборов в Госдуму осенью этого года.
Как сообщалось, сегодня российская сторона сорвала консультации в политической рабочей группе ТКГ.
Также Разумков подписал закон об отмене штрафов за нарушение выезда из ОРДЛО.
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