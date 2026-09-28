В школах Полтавы начали укреплять окна ударопрочной пленкой
В школах Полтавы начали укреплять окна ударопрочной пленкой, чтобы снизить риск травмирования детей и педагогов в случае взрывной волны. Сейчас работы проводятся в двух учебных заведениях
Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова, передает RegioNews .
"Главная задача такой защиты — удержать стекло во время взрывной волны и предотвратить разлет опасных обломков, защитив детей и педагогов", — отметила Екатерина Ямщикова.
После завершения работ общая площадь защищенного остекления в двух школах составит 1461 квадратный метр.
Напомним, что 25 сентября российские войска атаковали лицей в Киевской области беспилотником. В результате удара возник пожар. На момент атаки учащихся в заведении не было.
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