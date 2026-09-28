На Черниговщине возле жилых домов нашли боевую часть русского дрона

Фото: Нацполиция

В Городне Черниговского района вблизи жилой застройки была обнаружена боевая часть российского ударного беспилотника. Взрывной элемент не сдетонировал, его обезвредили полицейские взрывотехнической службы

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

Об опасной находке правоохранителей сообщили после обнаружения боевой части вражеского БПЛА. На место прибыли специалисты взрывотехнической службы полиции.

Взрывотехники, соблюдая все необходимые меры безопасности, обезвредили опасный боеприпас. После этого его доставили на специальную площадку, где боевую часть должны уничтожить.

Правоохранители призывают граждан не приближаться к обломкам сбитых беспилотников, ракет, снарядов или других подозрительных предметов. Даже части боеприпасов, которые не сдетонировали после падения, могут оставаться опасными.

При обнаружении снарядов, мин, гранат, частей беспилотников, ракет или их элементов, а также других взрывоопасных предметов необходимо немедленно сообщить о находке по номеру 102, военным, ГСЧС или органам местной власти.

Напомним, что в Житомирской области полицейские взрывотехники обнаружили и обезвредили боевую часть российского беспилотника, которая не сдетонировала после недавних атак РФ на область.