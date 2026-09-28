18:56  28 сентября
В Днепропетровской области FPV-дрон попал в энергообъект ДТЭК
18:36  28 сентября
В Черниговской области 17-летняя агентка РФ получила 10 лет заключения за шпионаж
15:37  28 сентября
В результате вражеской атаки на Киев поврежден объект "Укртелекома"
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2026, 20:59

В Донецкой области завершили спасательные работы после авиаударов РФ: среди погибших — ребенок

28 сентября 2026, 20:59
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области спасатели достали человека из-под завалов после российских авиаударов по жилой застройке поселка Александровка Краматорского района. Аварийно-спасательные работы на месте атаки длились пять суток

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Российские войска нанесли по Александровке четырех авиаударов 23 сентября.

В результате обстрела были повреждены 42 частных и 13 многоквартирных домов, административное здание, магазин, учебное заведение и семь автомобилей.

Спасатели в течение пяти суток разбирали завалы, обследовали разрушенные конструкции и искали людей. За это время они разобрали 333 тонн строительных конструкций.

Кроме того, чрезвычайники ликвидировали возгорание строительных конструкций одного из домов и двух легковых автомобилей.

Всего в результате российской атаки погибли семь человек, среди них ребенок. Еще шесть человек получили ранения, в том числе ребенок 2021 года рождения.

Напомним, что утром 23 сентября россияне сбросили на поселок Александровка четыре авиабомба. В результате атаки разрушен многоэтажный жилой дом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел погибшие Донецкая область
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
В школах Полтавы начали укреплять окна ударопрочной пленкой
28 сентября 2026, 22:51
Россия атаковала шесть районов Днепропетровщины: есть погибшие и десятки раненых
28 сентября 2026, 22:32
На Черниговщине возле жилых домов нашли боевую часть русского дрона
28 сентября 2026, 22:12
Двухмесячный ребенок умер от голода и истощения: в Днепре будут судить родителей
28 сентября 2026, 21:55
50 обысков и 17 подозреваемых: на западе и в центре Украины накрыли наркосеть
28 сентября 2026, 21:17
В Кировоградской области суд осудил мужчину за развратные действия в отношении 8-летней девочки
28 сентября 2026, 20:29
В Ровенской области водитель предстанет перед судом из-за наезда на пешеходку
28 сентября 2026, 19:47
В Киеве российский удар повредил медцентр "Добробут": пострадали 7 человек
28 сентября 2026, 19:16
В Днепропетровской области FPV-дрон попал в энергообъект ДТЭК
28 сентября 2026, 18:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Все блоги »