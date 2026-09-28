В Донецкой области завершили спасательные работы после авиаударов РФ: среди погибших — ребенок

Фото: ГСЧС

В Донецкой области спасатели достали человека из-под завалов после российских авиаударов по жилой застройке поселка Александровка Краматорского района. Аварийно-спасательные работы на месте атаки длились пять суток

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Российские войска нанесли по Александровке четырех авиаударов 23 сентября.

В результате обстрела были повреждены 42 частных и 13 многоквартирных домов, административное здание, магазин, учебное заведение и семь автомобилей.

Спасатели в течение пяти суток разбирали завалы, обследовали разрушенные конструкции и искали людей. За это время они разобрали 333 тонн строительных конструкций.

Кроме того, чрезвычайники ликвидировали возгорание строительных конструкций одного из домов и двух легковых автомобилей.

Всего в результате российской атаки погибли семь человек, среди них ребенок. Еще шесть человек получили ранения, в том числе ребенок 2021 года рождения.

Напомним, что утром 23 сентября россияне сбросили на поселок Александровка четыре авиабомба. В результате атаки разрушен многоэтажный жилой дом.