В Днепропетровской области FPV-дрон попал в энергообъект ДТЭК

Фото: ДТЭК

Ночью 28 сентября российский FPV-дрон атаковал один из энергообъектов ДТЭК в прифронтовом районе Днепропетровской области. В результате удара загорелось оборудование

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

Пожар оперативно потушили. Информации о пострадавших в результате этого удара нет.

Это не первая атака на энергетическую инфраструктуру ДТЭК в прифронтовом районе. Ранее несколько ударов российских дронов повредили административное здание и служебный автомобиль на одном из участков компании.

Атаки на энергетические объекты происходят на фоне регулярных российских ударов по прифронтовым районам Днепропетровщины.

Напомним, что в понедельник, 28 сентября, российские войска атаковали отделение логистической компании в Синельниково на Днепропетровщине .