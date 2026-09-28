В Черниговской области 17-летняя агентка РФ получила 10 лет заключения за шпионаж

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17-летнюю жительницу Черниговщины, которую Служба безопасности Украины разоблачила на работе на российскую военную разведку, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews .

По данным СБУ, несовершеннолетняя под видом поездок в такси собирала информацию об украинской противовоздушной обороне для корректировки российских ударов.

СБУ разоблачила девушку в ноябре 2024 года. Военная контрразведка и следователи Службы безопасности задокументировали ее деятельность и задержали во время фото- и видеофиксации военного объекта.

По материалам дела, несовершеннолетняя отслеживала расположение украинских подразделений ПВО в Черниговской области. Среди интересующих российскую сторону объектов были боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций Сил обороны, защищающих север Украины.

Как установило расследование, девушка попала в поле зрения российской спецслужбы, когда искала возможность получить скорый заработок в Telegram-каналах. За обещанное вознаграждение она согласилась ездить по местности под видом заказных поездок на такси и собирать информацию о военных объектах.

По возвращении домой, она обобщала полученные данные и передавала их российскому куратору. Для связи с ним использовала анонимный чат в мессенджере.

При задержании у девушки изъяли смартфон с файлами, содержащими данные о местоположениях Сил обороны, а также переписку с представителем российской военной разведки.

Суд признал ее виновной по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственное предательство, совершенное в условиях военного положения.

Поскольку в момент совершения преступления девушка была несовершеннолетней, суд назначил ей 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве СБУ разоблачила агента РФ , пытавшегося срывать грузовые перевозки в прифтонтовые регионы. Сначала по заказу россиян он поджег релейный шкаф сигнальной установки по одному из направлений Укрзализныци.