50 обысков и 17 подозреваемых: на западе и в центре Украины накрыли наркосеть

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили межрегиональную сеть, участники которой продавали вейпы с экстрактом каннабиса под видом легальной продукции с каннабидиолом. По данным следствия, деятельность сети охватывала Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Полтавскую, Волынскую, Львовскую и Одесскую области

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Общая стоимость изъятой наркопродукции, по предварительным данным, превышает 20 миллионов гривен.

По версии следствия, к подсистемам добавляли экстракт каннабиса без характерного запаха. Готовые устройства продавали по 2,5–3 тысяч гривен через специализированные CBD-магазины в Тернополе, Львове, Ивано-Франковске и Полтаве, а также через созданные для этого интернет-ресурсы.

23 сентября правоохранители одновременно провели 50 санкционированных обысков в шести областях.

В ходе следственных действий изъяли более 6 тысяч подсистем с экстрактом каннабиса. Также правоохранители обнаружили значительные суммы наличных денег, которые, по версии следствия, могли быть получены от незаконной продажи продукции: 142 тысячи долларов США, 6 250 евро, 600 фунтов стерлингов и 3,4 миллиона гривен.

С начала 2026 правоохранители задокументировали 40 эпизодов сбыта такой продукции.

В настоящее время 17 лицам сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств.

15 подозреваемых суд заключил под стражу с возможностью внесения залога от 166 тысяч до 5,3 миллиона гривен. Еще двум фигурантам суд определил залог более 66 тысяч гривен.

Правоохранители также проверяют версию о возможном импорте наркотических веществ из-за границы. Следствие устанавливает международные каналы и все лица, которые могут быть причастны к деятельности сети.

Напомним, что правоохранители в рамках двух этапов общегосударственных мероприятий по противодействию наркопреступности провели 968 обысков, изъяли более тонны каннабиса и почти 57 тысяч кустов конопли. Также приостановили деятельность 23 нарколабораторий.