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28 сентября 2026, 22:32

Россия атаковала шесть районов Днепропетровщины: есть погибшие и десятки раненых

28 сентября 2026, 22:32
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Фото: Днепропетровская ОВА
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В течение 28 сентября российские войска почти 30 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов погибли шесть человек, еще 28 получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепре погибли три человека, еще 21 человек пострадал. Три женщины были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно. В Днепровском и Самаровском районах из-за атак произошли пожары.

На Синельниковщине русские войска били по районному центру и Дубовиковской общине. Там повреждено отделение логистической компании. Погибли три человека.

Среди пострадавших – 15-летний парень и 41-летний мужчина. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один 31-летний мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Никопольщине под ударом оказались Никополь, Покровская и Красногригорьевская общины. В результате атак повреждены магазин, жилой дом, заведение культуры и лицей. 41-летний мужчина и 53-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

В Зеленодольской общине на Криворожье ранения получил 67-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Каменском районе российские войска атаковали криничанскую общину. Там повреждены склады. В больницу доставили 49-летнего мужчину.

Всего в результате атак на Днепропетровщину 28 сентября погибли шесть человек, еще 28 получили ранения.

Напомним, что в Киеве в результате российских атак 28 сентября пострадали 19 жителей города. Среди них – трое детей. Одна женщина погибла.

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