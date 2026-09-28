В Ровенской области водитель предстанет перед судом из-за наезда на пешеходку

Фото: полиция Ровенской области

В Сарнах Ровенской области водитель автомобиля Skoda Octavia наехал на 63-летнюю пешеходку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила переломы костей таза и повреждение нерва ноги

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Обвинительный акт по делу был направлен в суд.

ДТП произошло 26 января около 17:40 на улице Соборной в Сарнах.

По данным следствия, 56-летний житель села Любиковичи, управляя автомобилем, не был достаточно внимателен к дорожной обстановке и не принял своевременные меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства. В результате он допустил наезд на 63-летнюю жительницу Сарн, которая переходила проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате ДТП женщина получила переломы костей таза с повреждением нерва ноги.

Следователь сообщил водителю о подозрении. Досудебное расследование было завершено, а материалы уголовного производства направили в суд.

По инкриминируемой статье мужчине может грозить до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Житомирской области столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки . Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей.