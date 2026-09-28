В Киеве российский удар повредил медцентр "Добробут": пострадали 7 человек

Фото: ГСЧС

В Киеве в результате российского удара поврежден медицинский центр "Добробут" на улице Антоновича. Пострадали семь человек, шесть из них — работники медцентра.

Об этом медцентр сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews .

"Сегодня враг уже вторично ударил по нашему медицинскому центру на ул. Антоновича. Самое главное — все работники и посетители, к большому счастью, живы. Сейчас семь человек пострадали, шестеро из них — работники Добробута. На место оперативно прибыли все свободные бригады нашей помощи. доставили в приемные отделения нашей сети", — сообщили в медцентре "Добробут".

По данным медцентра, повреждены и пылают верхние этажи здания, где расположена Академия "Добробут". Пожар также охватил помещение поликлиники на первых этажах.

Взрывной волной из внутреннего двора выбило окна с первого по третий этажи. Также повреждено медицинское оборудование.

На месте работают спасатели и пожарные.

Из-за повреждений медицинский центр "Добробут" приостанавливает работу на ближайшие дни, чтобы оценить масштабы разрушений. Остальные медицинские центры сети продолжают работать.

Напомним, что в Киеве в результате российских атак 28 сентября пострадали 19 жителей города. Среди них – трое детей. Одна женщина погибла.