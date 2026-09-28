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28 сентября 2026, 21:55

Двухмесячный ребенок умер от голода и истощения: в Днепре будут судить родителей

28 сентября 2026, 21:55
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Днепре в суд направили обвинительный акт в отношении родителей двухмесячной девочки, умершей в результате критического истощения и голодной комы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, ребенок долгое время не получал достаточного питания и надлежащего ухода.

Отца и мать обвиняют в оставлении ребенка в опасности, что повлекло за собой его смерть, а также в злостном неисполнении родительских обязанностей по уходу за ребенком — по части 3 статьи 135 и статье 166 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, с рождения дочери родители не снабжали ее необходимым питанием и надлежащим уходом. Несмотря на ухудшение состояния младенца, за медицинской помощью они не обращались.

Из-за длительного недостаточного питания, как установило следствие, девочка оказалась в состоянии критического истощения и голодной комы, что привело к ее смерти.

28 июня 2026 тело двухмесячной девочки без признаков жизни обнаружили в нежилой комнате общежития в Днепре, где проживала семья.

По данным прокуратуры, после смерти ребенка родители перевезли его тело в детской коляске в другое помещение, которое использовали в качестве каморки, и оставили его там.

При задержании мать, по данным следствия, находилась под действием наркотических веществ. Отец скрывался от органов досудебного расследования и был задержан примерно через месяц.

В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей.

Также установлено, что у матери есть сын от предыдущих отношений. После ухода из семьи он находится в безопасных условиях под наблюдением органов опеки и попечительства.

Кроме того, по данным прокуратуры, мать должным образом не оформила документы о рождении детей. Это, как отмечают правоохранители, усложнило контроль над условиями их проживания и своевременное реагирование соответствующих служб.

Напомним, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 36-летней жительницы Черновцов . Ее обвиняют в оставлении без помощи сына с тяжелой формой детского церебрального паралича и злостном невыполнении родительских обязанностей.

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