Адвокаты Медведчука обжаловали его домашний арест

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Адвокаты народного депутата от "Опозиційної платформи - За життя" Виктора Медведчука обжаловали меру пресечения, которым 13 мая суд отправил его под круглосуточный домашний арест

Об этом сообщил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook, пишет RegioNews.

"Адвокаты подали апелляцию на решение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Я уверен, что незаконное решение будет отменено в ближайшее время", - написал он.

Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время. О доводах и аргументах защиты сделаю отдельный пост. Posted by Ренат Кузьмин on Tuesday, May 18, 2021

Напомним 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Медведчук не сможет участвовать в заседаниях парламента.