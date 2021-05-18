Офис генпрокурора также обжаловал домашний арест Медведчука

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Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского суда столицы о домашнем аресте народного депутата от "Опозиційної платформи - За життя" Виктора Медведчука

Как пишет RegioNews, об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ведомства.

"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение суда о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры настаивают на аресте с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

Известно, что 18 мая адвокаты Медведчука также обжаловали меру пресечения.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Медведчук не сможет участвовать в заседаниях парламента.