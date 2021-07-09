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09 июля 2021, 09:29 34

Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца

09 июля 2021, 09:29 34
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Фото: из открытых источников
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Народному депутату и лидеру "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку продлили домашний арест. Нардепа подозревают в государственной измене

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Медведчуку запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Под домашним арестом он пробудет до 7 сентября.

Кроме того, нардеп обязан:

  • прибывать в орган досудебного расследования, суд или прокуратуру по каждому требованию;
  • не выезжать из Киева и области без разрешения прокурора или суда;
  • воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями;
  • сдать паспорта для выезда за границу.

Напомним, 12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов. 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

суд прокуратура ОПЗЖ адвокат Виктор Медведчук

 
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