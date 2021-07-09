Медведчуку продлили домашний арест еще на два месяца
Народному депутату и лидеру "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку продлили домашний арест. Нардепа подозревают в государственной измене
Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.
Медведчуку запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Под домашним арестом он пробудет до 7 сентября.
Кроме того, нардеп обязан:
- прибывать в орган досудебного расследования, суд или прокуратуру по каждому требованию;
- не выезжать из Киева и области без разрешения прокурора или суда;
- воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями;
- сдать паспорта для выезда за границу.
Напомним, 12 мая стало известно, что Медведчук прибыл на допрос в Офис Генпрокурора.
Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о взятии Медведчука на поруки 40 нардепов. 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.
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