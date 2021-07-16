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16 июля 2021, 13:45 6

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении уволенному Зеленским главе КСУ Александру Тупицкому

16 июля 2021, 13:45 6
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Фото из открытых источников
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Офис Генпрокурора сообщил о подозрении уволенному Президентом Украины Владимиром Зеленским председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к подделке информации

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс-службу ОГП.

По версии следствия, Тупицкий по предварительному сговору с главным бухгалтером КСУ незаконно вмешались в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов, в результате чего была искажена информация о том, кто их действительно подписал".

"В декабре 2020 года Тупицкий передал защищенный электронный носитель с личным ключом квалифицированной электронной подписи и пароль к нему главному бухгалтеру и дал незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и вместо него для подписания платежных и других документов в автоматизированной системе", - отмечают в ОГП.

В офисе генпрокурора добавляют, что в частности было подписано 200 финансовых электронных платежных документов.

Напомним, что на этой неделе Верховный суд признал незаконным и отменил указ Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи. В Офисе Президента уже заявили, что будут подавать апелляцию на это решение в Большую палату ВСУ.

Офис генпрокурора КСУ документ увольнение апелляция

 
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