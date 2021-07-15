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15 июля 2021, 18:01 374

НАПК требует в суде уволить Витренко из "Нафтогаза"

15 июля 2021, 18:01 374
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обратилось в Шевченковский райсуд Киева с иском к Кабмину и НАК «Нафтогаз Украины» о разрыве контракта с главой правления нефтегазового монополиста Юрием Витренко.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сообщение пресс-службы агентства

В НАПК напомнили, что подписание контракта с Витренко нарушает положения закона о предотвращении коррупции, поскольку тот ранее работал в должности замминистра энергетики и исполнял обязанности главы министерства, при этом воздействуя на "Нафтогаз".

Подчеркивается также, что НАПК направляло предписания в Кабинет министров и в наблюдательный совет "Нафтогаза" с требованием разорвать контракт, но этого до сих пор не произошло.

"Именно поэтому НАПК обратилось в суд для прекращения трудового договора с руководителем компании, как это предусмотрено упомянутым законом (п.2 ст. 26)", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что представители правительства и сам Витренко подчеркивали необходимость подачи такого иска, хотя устранить нарушение в случае конфликта интересов обязаны и без решения суда.

Кроме этого, главе наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд направили письмо с разъяснением, как набсовет должен устранить нарушение закона.

Напомним, что наблюдательный совет "Нафтогаза" 7 июля отказалась принимать решение об освобождении Юрия Витренко с должности главы правления компании

НАПК Нафтогаз правительство суд Министерство

 
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